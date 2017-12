Okazja dnia. Wyjazd na narty do Austrii już od 1047 zł

Zima w Alpach to marzenie niejednego miłośnika szusowania. Popularne kurorty oferują nie tylko doskonałą bazę noclegową, ale przede wszystkim świetne warunki na stokach i zróżnicowane propozycje szkółek narciarskich. Jednym z takich miejsc jest austriacka miejscowość Bad Kleinkirchheim.

Położony w Austrii Bad Kleinkirchheim słynie z doskonale przygotowanych tras zjazdowych (Shutterstock.com)

Planujecie wyjechać na narty za granicę? Mamy dla was propozycję – 7 dni w kurorcie Bad Kleinkirchheim. Ten liczący niecałe 2 tys. mieszkańców ośrodek jest znaną bazą narciarsko-sportową. Położony jest w kraju związkowym Karyntia, w powiecie Spittal an der Drau. Rozciąga się z niego widok na majestatyczne Alpy Gurktalskie.

Obiekt, w którym warto się zatrzymać, to cieszący się bardzo dobrymi opiniami, 3-gwiazdkowy hotelik górski Steindl. W ocenie gości do największych atutów zaliczyć można jego piękną lokalizację, duże i zadbane pokoje, pyszne posiłki czy atrakcje dla dzieci oraz dorosłych (np. sala zabaw i basen z sauną). Do centrum miejscowości jest nieco ponad kilometr, a do jeziora ok. 200 m.

Hotel Steindl / materiały prasowe

Tydzień pobytu z dwoma posiłkami dziennie kosztuje od 1047 zł od osoby. W przypadku rodzin z dziećmi, przy zakupie skipassu dla min. 1 os. dorosłej w terminie pobytu 7.01-25.03, karnet dla dziecka do 14. roku życia jest gratis. Skipass na 6 dni kosztuje 225 euro (ok. 1000 zł). Warto pamiętać, że dojazd do obiektu jest na własną rękę.

Do jeszcze warto wiedzieć o kurorcie Bad Kleinkirchheim? Przede wszystkim to, że są tu dziesiątki kilometrów doskonale przygotowanych tras zjazdowych. Ponadto słynie on z organizacji narciarskich i snowboardowych rozgrywek, na które zjeżdżają goście z całego świata. Szkółki narciarskie oferują naukę na każdym poziomie, który określany jest po wstępnej analizie instruktora.

Centrum spa w Bad Kleinkirchheim / shutterstock.com

Ośrodek przyciąga także tutejszymi wodami termalnymi, z których dobrodziejstwa można skorzystać w spa.