Oman zmienia procedury wizowe. Odczują je Polacy

Od 21 marca br. Oman zmienia procedury wizowe. O dokument trzeba będzie aplikować przed wyjazdem, a nie jak dotąd, na lotnisku.

Oman uchodzi za jedno z najbardziej przyjaznych państw Bliskiego Wschodu. Dlatego od lat cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród turystów z Polski. W ofercie last minute można kupić wycieczki nawet za ok. 3000 zł. Dlatego Oman jest ciekawą alternatywą dla droższego Dubaju, a dzięki niskim cenom paliwa oraz coraz większej liczbie budżetowych hoteli, będzie z czasem przyciągać jeszcze więcej urlopowiczów. Jednak ci muszą liczyć się z tym, że już nie będzie tak łatwo wyjechać do tego arabskiego kraju.

Do tej pory nie trzeba było martwić się o wizę. By ją dostać (dokument uprawnia do 30-dniowego pobytu), wystarczyło na lotnisku zapłacić 20 riali (ok. 175 zł). Ale ta zasada się zmieni i wejdzie w życie już 21 marca. Aby wyjechać na wakacje do Omanu, trzeba będzie aplikować o wizę wcześniej. Będzie to można zrobić na stronie internetowej evisa.rop.gov.om.