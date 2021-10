Opiekunka "skoczek" – czy praca w Niemczech na krótkich zleceniach się opłaca?

Opiekunka, która wyjeżdża jako "skoczek", w każdej chwili musi być przygotowana do podróży. Zdarza się bowiem, że po przyjęciu zlecenie pozostaje jej tylko kilka dni do podjęcia obowiązków w Niemczech. Dwa lub trzy tygodnie to też zbyt mało czasu, żeby nawiązać relację z osobą starszą, przyzwyczaić ją do siebie czy zdobyć jej zaufanie. Krótka sztela nie oznacza też, że będzie łatwo. Opiekunka będzie musiała szybko wdrożyć się w tryb dnia seniora oraz w rytm pracy poprzedniczki. Warto wiedzieć, że wielu starszych ludzi nie przepada za zmianami, więc próba wprowadzenia nowych zasad może się spotkać z wyraźnym oporem.