Najnowsze Popularne Wideo + 4 urbex historywieśzbiornik retencyjnyRaduchów oprac. Wojciech Gojke 1 godzinę temu Opuszczona wieś Raduchów. Nazywana jest "polską Atlandytą" Miejscowość-widmo wkrótce ma zalać woda. Ok. 40 lat temu zapadła decyzja, aby utworzyć w okolicy zbiornik retencyjny. Mieszkańcy niepewni... Rozwiń Wioska widmo Czy może Polska Atlan … Rozwiń Transkrypcja: Wioska widmo Czy może Polska Atlantyda różne OK Można dobrać do tej miejscowości pewne jest jednak to że wkrótce mają zalać woda przysłaniają z wszystkiego Około 40 lat temu zapadła decyzja aby utworzyć ogromny zbiornik retencyjny który Zasięgiem miałby objąć raducha Czyli naszą wioskę mieszkańcy nie pewni swojej przyszłości przez kolejne lata zaczęli opuszczać swoje domy Pozostawiając swój cały dobytek życia Jak dziś wygląda Polska Atlantyda czy rzeczywiście ma tylko kilku mieszkańców No i wreszcie Naprawdę jest to puszcza Na dzisiejszej wypraw Odpowiemy wam na te pytania Stało się Jesteśmy na kolejny murbet Piękny zimowy poranek mamy tutaj znaki informujące że jesteśmy w tym miejscu gdzie powinien A to już chyba pierwszy opuszczone zabudowania chodźmy Zobaczmy oceny Ktoś do nas strzela Cipo ci zatrzyma akurat Dobrze to jest to wymyślone że masz taki uchwyt możesz se karabinczyk wygląda jakby telefonu gazu w obudowie W dzisiejszym odcinku też będziemy przeprowadzać taki mały test Nokii 800 Tof nowa Nokia Odporna na uderzenia wodę kłuszyno taka że tak powiem robot Zobaczymy jak się sprawuje na urbeks A to już Słuchajcie mamy pies Opuszczone zabudowania Co Jestem ciekawa jak to będzie dalej wygląda Bo Że przyjeżdża liśmy przez tą Wieś No nie wszystkie budynki wyglądały na opuszczone Badamy TSH następnie pójdzie Przejedziemy samochodem w głąb wsi zobaczymy jak to wygląda Wiele ludzi którzy słyszą o czymś takim jak jest prawidłowy w Polsce Coś takiego no to po prostu przyjeżdżają z czystej ciekawości Ciekawe artefakt Maćkiem budzika Z czarnobylem jeszcze na to Raduchów 30 A gdzie chłopak i ruszyłem a ja pójdę do W tamtą stronę to wygląda jak jakaś stodoła tutaj pewnie trzodę trzymali po standardowy Otwieranie drzwi chyba U każdego U babci na Kia No a to mamy kolejny zabudowa Czyli tak Chłopaki są w tego są się Ale będziemy U tego sąsiada A to bym chciał jakąś starą gazetę upolować bo też podobno sporo tego jest w okolicy Jaki Stare ciuchy jeszcze Bardzo Wszystko starszy ode mnie swoją drogą Proszę bardzo 58 Disco Explore Zobacz jeszcze takie typowe rysuneczki z podstawówki Mi się nawet kanał łezka w oku kręci jak się powinno stawiać mosty Właściciel tego domu tutaj przyszedł To Ja malowałem kiedyś no chociażby te Kaczor Donald jak tam Mickey Mouse która jest Ekoplanet Ile ma lat 18 października imię nazwisko ze słoniem 91 Kto teraz jest persona szerokie poniżej gdzieś w Stanach Ale przez to że mamy jeszcze 7 lata i też nie rysuje jak to Niektóre rzeczy się nie zmieniają Chyba tutaj Dasz się położył Rzetelnie położył tylko A tutaj chyba były takie Umywalki albo coś takiego A to będziesz żyjesz Kółko do przepiękna zwierzę Może tutaj właśnie one nastąpiły Ciężko mi powiedzieć Ja nie prowadziłem nigdy gospodar Kto wie może kiedyś Nowak to miejsce miało związek z Sodomia Świnie krowy Są te ucha Nie o tym chciałem powiedzieć chciałem powiedzieć Bardzo mi się kojarzy to miejsce z tym Białoruska strefa wykluczenia gdzie byliśmy Długo wam się teraz pokazuje odnosi No podobne miejsce też też opuszczone wioski Właśnie Zagrody dla bydła No i ogromne połacie terenu No tak Tak mi się skojarzyło Ale że co Nie będziemy siedzieć chleb Chodź Się tutaj jeszcze ikony z Jezusem Znalazłem chyba pewnie Albo u ciebie albo u żałuję strona Bo może was zastanawiać jedną rzecz przynajmniej miał sobie się zastanawia bo będąc właśnie na tych rzeczownikach AD solino to wszystko Głębokie na 70 Tutaj taka Przeważnie nizinny Chodzi taki 234 m Chyba Schodzi takie dwa trzy metry w dół bo mimo że jest ogromne chcieli pewnie tak dużo masy wody przy To przy tym Tutaj elektrownia wodna to ma być Zalew nie wiem co to za Polski niech to Nie wiem Ten domek tam Nie do końca wygląda na opuszczony Coś pokazać CCC Zobaczymy tak dużo Znalazłem drugi budzik Artefakt Opuszczone miejsce rzeczywiście jest Widzę że Łukasz przyznawać się w piwnicy To jeszcze tutaj Jak mózg wygląda Może tutaj A61 rozkminka Gdzie są chłopaki Jeszcze jedną rzecz mam Zaprezentuj Bo obecnie Jak dobrze Nie byłoby żadnego Urbeks o morze Więc może trzeszczeć mikrofonie Waga prezent Kibel Każdy Norweg się usunąć Tym przypadku zamknięte Wujka Ja sem ja też pójdę Zamknij ze sobą Nie chciałbym wpaść Halo Kto zdechł No chodź tutaj Łukasz No nie przestań Nie wstydź się Nie ma ich tutaj z nami Telefon do Halo No gdzie Jeszcze trochę Ubrudził Ale Naciśnij przycisk blokady nie działa Ty no to jest Nokia Tak jak się śmiał jakby coś do ciebie strzelał to będzie Nie no powiem wam że to jest Telefon dla konia to że chociażby pracują jako Interia Chodząc jak jak mieli nagrywają różne opuszczone miejsca albo to więcej Powiem ci że nagrana się coś stało Z tym telefonem nic by nie było Pogoda ludzi którzy lubią grać w Zośkę telefony wodoodporne plus 0 Dokąd to jest Na piekła Dobra to mamy ostatni do Trochę mi się tak kojarzy z poniemieckim takim stylem Ava To uważajcie bez prądu ciągnie Gdzie Ale to dalej jest jeszcze jeden Jeden domek został Chodźcie 100 odmówili a tutaj widzę że cała ulica opuszczę Taką fajną altankę Halo Kurtka Łóżko z Zobacz piec kaflowy już zdemontowany praktycznie Nie ma naklejki ja nie pamiętam to że powiem ci szczerze Bożena Rometa mi to nie wygląda Zagadka do come Ty wiesz co to wygląda jakby tutaj jakiś Bezdomny Koczorowski że stąd szynki poukładane groszek Znaleźliśmy przetwory jeszcze które był Tak na spokojnie miały na to jest nowe No właśnie chciałem to zobacz jaki święty Nie wiem Jakiś kolarz mieszka No to chyba miałeś rację Ciuchy tak dosyć świeżą Kurde jak to wygląda W kopalni się tak wiesz Waga Taka oldschoolowa że tam się dawało odważniki jeszcze Takie PoByku takie Zapomniałem nazwy nieżelazne No Żelazna właśnie tak się zmienił Albano Ale Jest taka uwaga przekonywała pewnie po 15 kg Ważne żeby na poczet tego który sprzedawał Surprised A to co ciekawe instalacja to nie wiem Myślę że on tak suszył może wiesz może wilgoć było rzeczywiście na ziemię No zobacz bo też na ziemniaki jakąś marchew tam Co gorol Zobacz Zobacz Chyba w miarę używam Bo tyle ściągnął tą brazylię dętkę i ładują także tego Niech ten głowie zostanie waszym grobowcem Kuzynka będzie ciężkość Nie przejęli się mną za bardzo Co z tego czy ja wpadnę czy nie przed chwilą kawałek podłogi mi odpadło jak tylko złapałem co Prędko wiedzieliście spadła mi również latarka na dół Mi się schodzić już Jak będą wychodzić Myją podadzą zobaczcie ile słoików Tutaj tylko puśćcie niż w poprzednim mieszkaniu w domu No właśnie jeszcze można było z nim znaleźć historię czasopisma Nawet mi 92 najlepszy rocznik Pozdrawiam na to Znaczy w sumie butelki czyli bimbrownicy tutaj mieszkali już niestety Niech się ładnie musiało jarać co się nie paliło coś takiego Taka brudna Łukasz Nieśmieszne Ona jest taka brudna Zależności jakieś coś zebrało na niej to woda No Łukasz uwięziony nie wychodźcie Jak chciałeś mi zrobić Poproszę sposoby Mówiłem nie Kolejny tekst Odporności Słuchajcie tutaj Nad jedną rzeczą się tylko zastanawiam żeby to nie było kolejny raz także Robią duży szum w internecie okaże się że są tylko te Co nie Po ile znaleźliśmy 435 domku taką jedną A Zaraz pojedziemy dalej dalej Poczekaj bo muszę pranie No gadaj bo jeszcze dawno nie rzucaliśmy No będziesz go miał To są te domki które nagrywaliśmy wcześniej na ta uliczka około 340 Przysięgi na chyba Jedziemy sobie teraz w tamtą stronę w lewo bo te tam jest to miasto miasteczko wioska tak zakręca Ale już tak jak patrzę z daleka to nie wygląda to jak opuszczone domostwo i nie ma tego Chiny mapa niebieskie Pniewy Piękny to ładnie ktoś zanim Jak to ma być to zadane Tylko tak trochę zerwany samochody załatwił Stoją i jeszcze z komina leci dym Czyli co wychodzi na to Tylko fragment opuszczamy najdalej najdalszy właśnie część tej wioski jest opuszczony jednak do ulica A tutaj wszystko no jest tak trochę naprzemiennie tempo to jest zawalone No tak ale pobrane też jest zawalony 100 i reszty ten Passat ale jadę No nie Dębów ale stare drzewa w którym nawiedzenie to też jest Antena jest ten płot jest taki średni ale i to zalesienie tego z krzakami z Nie wiem Zobacz jak to ładnie wygląda No i co tam Tylko zaparkuję proszę fakt jest Złotopolska zima Na Wielkanoc żeby się nie kładł choineczka na święta w sam raz No Gdzieś już byliśmy ale byłem w takiej szkole Ty też było podobne wejście na piętro To jest Zoo To może Dragon Ball będzie właśnie nie to nie te lata Rodzinna banda Eurosport gimnastyka ale jest jakiś meczyk może Zasnął Idę tam do ciebie No Ale to w ogóle wiesz co to Ten gwóźdź jest tutaj po to Bo żeby strzelać z gumy Co się stało no Zobacz na YouTubie z ruchome No tak ma to ręce i nogi Kiedyś to było zabawy no A wiesz o tym że pan słodowy zmarł z VAT czy nie co nie Też chciałbym trudno żyć Kiedyś kiedyś kiedyś miałam 1 Było właśnie 8 programów Pilota nie było trzeba było powiedz Co się przełącza programy To się po to gdzieś była głośność kontra z tego typu rzeczy I nie mam zielonego pojęcia co Pamiętam że ty się odpalało se kup zanim to się wszystko rozgrzało to też miał ładnych parę sekund Kuchnia Ktoś tu miał dobry gust nie ma co Proszę Może Święty Mikołaj to mieszkanie będą w k ale przepraszam daleko za 70 to chyba Tradycja Jak pisali Na nowego właściciela Droga się wzięła I tutaj kończy się nasza Wyprawa po opuszczonej wiosce Radzionków Rozkręci słowem link do tego telefonu na tym opisie Słuchajcie Dziękuję Pamiętajcie subskrypcja Dzwoneczek Instagram No i co do zobaczenia na następnej wyprawie