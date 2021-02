Pałac Potockich w Olesinie. Zabytek nazywany jest też dworem Jaruzelskich

Pałac w Olesinie w gminie Kurów został zbudowany pod koniec XVIII w. Jego właścicielem był Ignacy Potocki, który przekształcił to miejsce w uzdrowisko. Jednym z zarządców majątku był Władysław Jaruzelski. To tu 6 lipca 1923 r. na świat przyszedł jego syn – Wojciech, który zapisał się na kartach historii m.in. jako dowódca wojskowy, działacz komunistyczny i prezydent Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. To właśnie z tego powodu pałac Potockich nazywany jest też dworkiem Jaruzelskiego. Dziś popadający w coraz większą ruinę budynek należy do gminy Kurów. Jaka jest historia tego miejsca i jak dzisiaj wygląda obiekt? Sprawdziła to ekipa Urbex History.

Rozwiń