Panika na pokładzie samolotu. Pasażerowie krwawili z nosów i uszu

Boeing 737 linii Jet Airways musiał awaryjnie lądować z powodu "usterki" na pokładzie samolotu. Doszło do nagłej zmiany ciśnienia, które u niektórych pasażerów spowodowało krwawienie z uszu i nosa. Wszystko przez nieuwagę załogi. Zapomnieli włączyć system, który utrzymuje ciśnienie w kabinie.

Jak informujeIndia Today, w Boeingu 737 lecącego z Mumbaju do Jaipuru we wczesnych godzinach porannych czasu indyjskiego doszło do dekompresji. Pasażerowie wpadli w panikę, kiedy zorientowali się, że ze schowków nad ich głowami wypadły maski tlenowe. Jeden z pasażerów samolotu zamieścił na Twitterze film, który przedstawia zaistniałą sytuację.