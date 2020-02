Park of Poland: Otwarcie już wkrótce. Trwają rekrutacje na różne stanowiska

Suntago Wodny Świat tworzony przez Park of Poland to ogromna atrakcja turystyczna budowana pod Warszawą już niedługo przyjmie pierwszych gości. Trwają ostatnie formalności, a inwestorzy cały czas poszukują pracowników na różne stanowiska.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, Park of Poland zostanie otwarty w lutym. Prace budowlane zakończyły się już w grudniu, a teraz inwestorzy dokonują oficjalnego odbioru budynku. Szukają też pracowników, którzy zadbają o sprawne funkcjonowanie obiektu.

Suntago Wodny Świat: Jedyny taki obiekt w Polsce i Europie

Park of Poland ma być ogromnym, tropikalnym parkiem rozrywki – największym w Polsce i w Europie, w którego skład wchodzi aquapark Suntago Wodny Świat . Prace nad obiektem rozpoczęły się w 2017 roku, około 60 km od Warszawy, we wsi Wręcza pod Mszczonowem (pomiędzy autostradą A2 i drogą ekspresową S8).

W parku znajdują się liczne baseny, których łączna powierzchnia to blisko 3500 metrów kwadratowych, 32 zjeżdżalnie oraz 10 saun tematycznych.

- Park ma się otworzyć w drugiej połowie lutego. Jeśli nic się nie zmieni, to uda się to jeszcze zrobić w trakcie zimowych ferii na Mazowszu - dowiedzieli się redaktorzy WP Finanse. Oznacza to, że Suntago Wodny Świat może zostać otwarty jeszcze przed 23 lutego.