Paszporty szczepionkowe. "Przyczynią się do powstawania nierówności społecznych"

Według oficjalnych statystyk, w Polsce wykonano dotychczas ponad 3,3 mln szczepień przeciw COVID-19, z czego ponad 1,1 mln osób przyjęło drugą dawką. Wielu naszych rodaków zastanawia się, czy dzięki zaszczepieniu się będzie mieć dostęp do wszystkich usług. Jednak jak podkreśla w rozmowie z WP prof. Krzysztof Tomasiewicz, to w tym momencie "bardzo delikatna kwestia". - Jest masa osób, które nie zostały zaszczepione, a chciałyby. Myślę, że postępowanie będzie zmierzać w tym kierunku, że tzw. paszport covidowy nie będzie uprawniać do benefitów, ale zwalniać z pewnych obowiązków - wyjaśnia gość programu Newsroom WP.

