Piramidy na Kujawach. Od egipskich są starsze o tysiąc lat

5,5 tys. lat temu na obszarze dzisiejszej Polski budowane były potężne megalityczne konstrukcje. Kilka z nich przetrwało do naszych czasów. Są starsze od egipskich piramid i brytyjskiego kręgu głazów Stonehenge. Pozostałości gigantycznych budowli to dziedzictwo ludzi żyjących w epoce neolitu, w czasach, gdy człowiek zaczął podporządkowywać sobie przyrodę, budować osady, a także wielkie kamienne obiekty. Aż trudno uwierzyć, że polskie piramidy są wciąż tak mało znaną atrakcją turystyczną. Do Wietrzychowic, gdzie się znajdują, pojechała Monika Sikorska, dziennikarka Wirtualnej Polski. Tam spotkała się z dr. Piotrem Papiernikiem, archeologiem, który opowiada nam o tym miejscu oraz o kulturze ludzi, którzy je stworzyli.