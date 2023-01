PKP Intericty podnosi ceny biletów. Linie lotnicze reagują

Linie lotnicze odpowiadają na to, co dzieje się na rynku kolejowym w Polsce. Na podwyżki cen biletów na pociągi PKP Intercity, PLL LOT reagują promocjami na trasach krajowych. - Nasz narodowy przewoźnik lotniczy zareagował promocją i przykładowo bilet na trasie Warszawa-Katowice lub Kraków możemy kupić za mniej niż 100 zł - mówił w programie "Newsroom WP" Deniz Rymkiewicz, rzecznik prasowy portalu esky.pl. Ekspert przypomniał, że w zeszłym roku, gdy w Niemczech były strajki kolejarskie w wakacje, to Lufthansa zareagowała podobnie i wprowadziła więcej połączeń krajowych. - Nie ma miłości pomiędzy tymi segmentami transportu, tylko brutalna rywalizacja - skomentował Mateusz Ratajczak, prowadzący program.