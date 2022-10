Planujesz wycieczkę do Krakowa? Zobacz polecane restauracje w tym mieście

ŻarWOK

Już po nazwie można poznać, że to restauracja z kuchnią chińską. Lokal przy ulicy Piltza, w pobliżu ulicy Czerwone Maki serwuje autentyczne chińskie potrawy, dostosowane do podniebień czy to Europejczyków czy Amerykanów. Najpopularniejsze danie to chrupiący kurczak według receptury generała TSO, ale uznaniem cieszą się też potrawy z prawdziwych chińskich noodle’i. Noodle i ryż to najważniejsze składniki chińskich potraw, podawane z mnóstwem świeżych warzyw, mięsem i aromatycznymi przyprawami. Do wyboru są jednak też dania wegetariańskie i wegańskie. Każdy klient wraz ze swoim posiłkiem dostaje autentyczne ciastko z wróżbą podpowiadającą, co może wydarzyć się niebawem w jego życiu. ŻarWOK to jedyna taką restauracją w Krakowie, która oferuje dowóz. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tej restauracji, możesz zajrzeć tutaj.