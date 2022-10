Planujesz wycieczkę do Warszawy? Zobacz polecane restauracje w tym mieście

Food Town

Warszawski Food Town to przestrzeń, która oprócz 23 konceptów kulinarnych posiada też 6 klimatycznych barów, będących wizytówką odrestaurowanej Fabryki Norblina. Jedną z wizytówek food hallu w Fabryce Norblina są bary. Centralny bar Old Shaker jest odą do koktajlu Old Fashioned i jego wariacji, oraz jednym z niewielu miejsc w Polsce gdzie można spróbować świeże piwo prosto z tanków. Gimlet dedykowany jest koktajlom na bazie ginu. To obok tego baru, na scenie Gimlet Live, w weekendy odbywają się wydarzenia muzyczne, kulturalne i artystyczne. Food Town to miejsce, w którym z łatwością można kulinarnie podróżować po świecie. Znajduje się tu m.in. indyjska restauracja Curry Leaves, smaków Tel Avivu można szukać w Yaffo. Z kolei tajskich specjałów spróbujesz w My Thai. Nie brakuje też miejsc z kuchnią Europejską. Więcej o tym miejscu tutaj.