Plaża była inna niż na zdjęciach. Sąd wydał bezprecedensowy wyrok

Nie podobała im się plaża - złożyli reklamację

Jak podaje "Radio Zet", turyści wykupili zorganizowaną wycieczkę na Dominikanę z niemieckim biurem podróży. Zgodnie z tym, co zobaczyli w katalogu i na zdjęciach w sieci, spodziewali się szerokiej, białej plaży, przy której miał stać pięciogwiazdkowy hotel. Po przybyciu na miejsce okazało się, że plaża i morze były przez cały ich pobyt zanieczyszczone algami, przez co nie dało się kąpać i uprawiać sportów wodnych. Rozczarowani urlopowicze złożyli więc reklamację w biurze podróży, w którym wykupili swoją wycieczkę.

Sąd stanął po stronie klientów

Niemiecki sąd stwierdził, że choć faktycznie organizator wycieczek nie odpowiada za teren poza obiektem hotelowym, to jednak reklamował to miejsce pięknym odcinkiem wybrzeża, co jest niedotrzymaniem jakości usług. Uznano to za "nieprawidłową realizację usługi turystycznej" – przytacza uzasadnienie wyroku niemiecki portal FVW.