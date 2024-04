Plaże bez tłumów nawet w majówkę. "Tam nie ma ludzi"

Mierzeja Wiślana to miejsce popularne wśród turystów, ale da się tam uciec od tłumów. Przekonywał o tym w programie "Newsroom WP" dziennikarz Wirtualnej Polski i prowadzący program "W Polskę na weekend" Klaudiusz Michalec. - Jak pojedziecie w kierunku granicy z Kaliningradem, to tam znajduje się miejscowość Piaski – ostatnia po tej stronie na Mierzei Wiślanej. Tam nie ma ludzi - zapewnia Michalski. - Macie całą plażę dla siebie. To jest najpiękniejsze, co może nam się trafić w majówkę.

Rozwiń