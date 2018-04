Pływała nim królowa. Dziś to luksusowy hotel

Osoby, które chcą się poczuć jak brytyjska królowa Elżbieta II, mają teraz ku temu znakomitą okazję. Transatlantyk Queen Elizabeth II to teraz hotel w Dubaju.



Chrzest statku odbył się 20 września 1967, a matką chrzestną była rzecz jasna Elżbieta II. W swoją pierwszą podróż Queen Elizabeth II wyruszył 2 maja 1969. W ostatnią - w 2008 roku. To właśnie wtedy statek trafił do Dubaju, gdzie miał zostać przerobiony na luksusowy hotel. Jednak problemy finansowe sprawiły, że z otwarciem trzeba było poczekać.

Teraz Queen Elizabeth II to już pełnoprawny, luksusowy dubajski hotel. Najmniejsze pokoje do wynajęcia mają 16 metrów kwadratowych. Rzecz jasna nie brakuje też królewskich apartamentów. Wcale nie trzeba być na poziomie brytyjskiej rodziny królewskiej, żeby zamieszkać w hotelu. Ceny zaczynają się od nieco ponad 150 dolarów za nocleg. Oczywiście nieco więcej trzeba przeznaczyć na najdroższe miejscówki - wtedy doba wynienie ok. 7 tys. dolarów. To i tak nieco mniej niż pobyt w przestrzeni kosmicznej, który planowany jest na 2022 rok.