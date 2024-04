Pociągiem nad morze? Dlaczego nie!

Nie mieliście jeszcze okazji poznać Świnoujścia? Koniecznie musicie to nadrobić – tym bardziej, że do tego miasta również dotrzecie pociągiem! A skąd? Chociażby z Warszawy, Katowic, Krakowa, Łodzi, Wrocławia, Białegostoku. Sam dworzec jest niestety oddalony od centrum i plaży, dlatego po opuszczeniu pociągu będziecie musieli przeprawić się darmowym promem na drugi brzeg rzeki, a potem złapać autobus linii A lub B, by dojechać do hotelu. W rzeczywistości dojazd nie jest tak problematyczny, na jaki wygląda, więc śmiało możecie ruszać do Świnoujścia. Pamiętajcie tylko, by nie zabierać zbyt dużo bagaży – w innym wypadku przesiadki nie będą zbyt przyjemne.