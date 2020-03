Podniebna królowa Instagrama. Pilot Luana podbija serca internautów

181 tys. obserwatorów, tysiące serduszek i komentarzy pod zdjęciami. Tak wygląda konto Luany Torres na Instagramie. Śliczna Brazylijka jest pilotem prywatnych śmigłowców, a o jej bajkowym życiu można się dowiedzieć z mediów społecznościowych. "Zawsze idealna" - komentują internauci.

30 - latka latka na co dzień pracuje w resorcie narciarskim, ale wciąż lata helikopterami. Szkoli się i bierze udział w wielu branżowych wydarzeniach. "Gdybym mogła mieć super moc, to całkiem oczywiste, jaka by była. Myślę, że nie urodziłem się, po to, by chodzić po ziemi" - napisała ostatnio na Instagramie w odniesieniu do swojej miłości do latania.