Podręcznik "Jak pływać na desce SUP" i film o wygięciu pióra wiosła

Cykl "Gdynia SUPer Miasto" stanowi jedyny taki w Polsce, interaktywny podręcznik do nauki pływania na desce SUP. Praktyczny przewodnik po tej stosunkowo nowej dyscyplinie sportu jest nie tylko kompendium wiedzy, ale i ukazuje wyjątkowe walory Gdyni Orłowa – malowniczy klif, piaszczystą plażę, czystą wodę, łagodne zejścia – co stanowi idealne warunki do aktywnego SUP-owania. To właśnie w Orłowie znajduje się SUP Baza, którą prowadzi Stowarzyszenie "Orłowo przy plaży". W Bazie (przy wejściu na plażę nr 18) można wypożyczyć niezbędny sprzęt, a także nauczyć się wiosłować na stojąco pod okiem profesjonalnego instruktora.