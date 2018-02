Podróż za koci uśmiech. Łączenie przyjemnego z pożytecznym jeszcze nigdy nie było tak... przyjemne

Jeżdżenie po świecie może być drogie, ale wcale takie nie musi być. Jeśli kochasz psy, koty i inne domowe zwierzaki, w zamian za opiekę nad nimi możesz zatrzymać się w dowolnym miejscu na świecie – zapłacisz opieką nad pupilami.



Wcześniej należy jednak przejść skrupulatny proces weryfikacyjny, a potem zapracować na dobrą reputację w serwisie (wyrażaną m.in. przez liczbę gwiazdek przyznanych przez innych użytkowników). Dotyczy to zarówno osób, które zgłaszają się do opieki nad zwierzakami, jak i ich właścicieli. Wszystko po to, by pupile, które zostają pod opieką – jak by nie było – obcych osób, miały zagwarantowane najlepsze warunki.