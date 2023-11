Choć większość turystów wybiera się tam wiosną i latem, to nie każdy wie, że największy polski park rozrywki odwiedzić można także zimą. Mały reporter WP Turystyka pojechał do Energylandii, by sprawdzić, czy wszystkie atrakcje działają teraz jak w sezonie. Udało mu się spotkać elfy i przeprowadzić krótki wywiad z Mikołajem.

