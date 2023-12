Pokazała, co dzieje się w Val di Sole. Tłumy Polaków

Val di Sole to jedno z najlepszych miejsc na narty we Włoszech. W miniony weekend miało tam miejsce oficjalne otwarcie sezonu, na które przybyło mnóstwo turystów z Polski. Warunki do szusowania są idealne. - Teraz mamy -7 stopni, więc można powiedzieć, że pogoda dopisuje - relacjonowała dziennikarka WP Turystyka w programie "Newsroom WP". - Śniegu wysoko w górach nie brakuje. Jest mnóstwo ludzi, którzy korzystają z zimowego szaleństwa.

