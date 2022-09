Pokazali wyjątkowe miejsce w Czechach. W Polsce by to nie przeszło?

W budce turyści mogą kupić piwo albo malinovkę (gazowaną malinową lemoniadę). Mały napój (pojemność 0,3 l) aktualnie kosztuje 25 czeskich koron (ok. 4,8 zł), a za większy (pojemność 0,5 l) 35 czeskich koron, czyli ok. 6,7 zł. W cenie jest jednorazowy kubek. Pieniądze wrzuca się do specjalnego otworu i nikt nie pilnuje, czy każdy zapłacił tyle, ile trzeba. Wszystko opiera się na wzajemnym zaufaniu.