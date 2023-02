Polacy boją się drożyzny w Chorwacji. "Nie demonizowałabym"

Od tego roku Chorwacja należy do Strefy Schengen oraz przyjęła walutę euro. Kraju nie omija też inflacja, dlatego Polacy martwią się, że ceny w ich ukochanym kraju bardzo wzrosły. Na ten moment, jak wszędzie, wyższe są ceny produktów spożywczych, energii czy paliw. Ale nie powinno to zniechęcać nas do urlopu w tym kraju. – Nie demonizowałabym tematu wzrostu cen. Po prostu cieszmy się kolejnymi wakacjami w Chorwacji w tym roku (…) i spędźmy przyjemny czas - zachęcała w programie "Newsroom WP" Agnieszka Puszczewicz, ekspertka ds. turystyki chorwackiej.