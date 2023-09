Polacy pokochali bałkański kraj. Podróże będą jeszcze łatwiejsze

Albania nazywana "młodszą siostrą Chorwacji" od lat skrada serca wielu Polaków. Zaletą tego miejsca, oprócz pewnej pogody oraz bajkowych krajobrazów, jest także odległość od Polski, bowiem lot do Tirany trwa zaledwie niewiele ponad półtorej godziny. - Nie wszyscy lubią spędzać w samolocie ok. 5 - 6 godzin, aby polecieć gdzieś dalej - mówiła w programie "Newsroom WP" dziennikarka WP Turystyka, Natalia Gumińska. Co więcej, na kwiecień 2024 r. planowane jest otwarcie Międzynarodowego Portu Lotniczego we Wlorze. Jeśli do tego dojdzie, Polacy będą mieli powód do radości, bowiem podróże w rejony południowej części Albanii będą jeszcze łatwiejsze.