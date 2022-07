Polacy pokochali SUP-y. Jak szybko można się nauczyć na nich pływać?

Stand Up Paddle Boarding, czyli w skrócie SUP to sport, który zdobył serca Polaków. Poruszanie się po wodzie na desce z pomocą wiosła wielu daje poczucie spokoju, a innych kręci, bo mogą podziwiać przyrodę z innej niż zazwyczaj perspektywy. A jak szybko można nauczyć się pływać na SUP-ie? - Trzeba przyjść i wejść na deskę, to nie jest ograniczone czasowo - mówiła w programie WP "Newsroom" Asia Borowska, organizatorka spływów SUP-owych w Trójmieście. Jak przyznała, niektórym wychodzi to od razu.

