Polacy wybierają też egzotykę. "To wyjazdy nieco droższe"

Klienci biur podróży wybierają wypoczynek nie tylko w Europie, ale i w bardziej odległych miejscach, np. na Zanzibarze czy Malediwach. Oczywiście w przypadku takich egzotycznych wakacji, trzeba się liczyć z wyższymi cenami. - To wyjazdy nieco droższe - mówiła programie "Newsroom WP" Marzena German i dodała, że to zwykle wydatek rzędu 5-6 tys. zł za osobę, ale wiele zależy od kierunku i terminu wyjazdu. - Okres jesienno-zimowy to jest ten czas, kiedy tradycyjnie wyjeżdżaliśmy do dalekich krajów. W pandemii trochę się ten trend odwrócił, dlatego, że te kierunki egzotyczne - przynajmniej częściowo, np. Dominikana czy Zanzibar - były otwarte. Bez większych restrykcji można było tam pojechać, więc zaczęliśmy tam podróżować również latem - tłumaczyła ekspertka Wakacje.pl. Jak wspomniała, dla tych, którzy wolą krótszy urlop niewymagający długiego lotu, świetnymi kierunkami będą Wyspy Zielonego Przylądka oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie.

