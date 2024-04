Polak odwiedził nietypowe miejsce. "Życie toczy się pod ziemią"

Z Australią najczęściej kojarzą się takie miasta jak Sydney, Melbourne czy Brisbane. Znany podróżnik i dziennikarz z Radia 357 postanowił odwiedzić także mniej znane zakątki tego kraju, m.in. Coober Pedy. - To miasto dziwne, niepowtarzalne i takie, do którego warto zajrzeć, bo jest znane z kopalni opali - powiedział w programie "Newsroom WP". - To miejsce dotykają ogromne anomalie pogodowe. Zimą w nocy temperatury spadają do ok. 0 st. C. Natomiast latem w ciągu dnia potrafi być ponad 50 st. C. Dlatego mieszkańcy postanowili, że skoro są dobrzy w kopaniu szybów, to swoje mieszkania też wkopią w skały, co zapewni im stałą temperaturę. Mają podziemne biblioteki, hotele, motele, kościoły. Życie toczy się pod ziemią, bo tak jest po prostu łatwiej - wytłumaczył podróżnik.