Poleciała na europejskie Hawaje. Ile trzeba wydać?

Madera, nazywana europejskimi Hawajami, rozkochała w sobie miliony turystów. Mimo cen, które nie należą do najniższych, z roku na rok jest coraz chętniej odwiedzana przez Polaków. - Za tygodniowe wakacje all inclusive trzeba zapłacić powyżej 3,5 tys. zł za osobę - przyznała dziennikarka WP Turystyka w programie "Newsroom WP". Wspomniała także o wyjazdach organizowanych samemu. - Siedmiodniowy pobyt dwóch osób w apartamencie w mieście Funchal, które jest świetną bazą wypadową do zwiedzenia pozostałej części wyspy, to wydatek ok. 400-420 euro (ok. 1,8 tys. zł).

