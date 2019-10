WP Turystyka Poczta WP Pilot Program TV Menu Wakacje.pl

Wakacje.pl Nocowanie.pl

Nocowanie.pl Plaże

Plaże Wyspy

Wyspy Egzotyka

Egzotyka W Podróży

W Podróży Miasta

Miasta Weekend

Weekend Poza miastem

Poza miastem Z dziećmi

Z dziećmi Aktywnie

Aktywnie Porady

Porady Ludzie

Ludzie Wideo

Wideo Zobacz inne

Zobacz inne Najnowsze

Najnowsze Popularne Wideo + 3 fabrykapolicebenzyna syntetyczna oprac. Wojciech Gojke 1 godzinę temu Police. Nazistowska fabryka benzyny syntetycznej Nieczynna nazistowska fabryka benzyny syntetycznej Hydrierwerke Pölitz AG znajduje się w Policach, ok. 18 km na północ od centrum Szczecina.... Rozwiń Transkrypcja: Tak to takie urbeks nic nie Sia Witajcie na następnej wyprawie dzisiaj odwiedzimy coś na co długo czekaliście mianowicie fabrykę bardzo Ale nie ma Nie bo mamy dla was bardzo ważny komunikat a mianowicie kończył 30 pa Tego roku ukaże się nasza pierwsza książka o jakim tytule urbeks Wchodzimy tam gdzie nie wolno bo piszę tego filmu macie linki Możecie kupić teraz taniej w przedsprzedaży w preorder Ubieram do was dojedzie Siad Zawsze Asów Środek lasu Latarnia Mamy Zostały Gdzie to Zabudowa Zbytki to podobne do tego skromna Tak i zobacz że są jeszcze wybierze zrobię Jestem dalej w życiu jakieś tam jest wejście jak Dołem Na pewno i tam jest drugi Najpierw wejdziemy do tego większe A później pójdziemy tam pole I zobaczymy się da się wejść wszystko zalane Terenie właśnie tej fabryki syntetyczne którą było Wcale bym się nie zdziwił jak nie to właśnie Chrome Albo betonowy klocek pośrodku niczego Póki co wejścia nie jest wejście Powiedz coś wydaje mi się że tutaj po raz kolejny będzie miała 100 lat Jakiś Na coś wiesz Zobacz mi to na schron wygląda Pamiętaj że tutaj były zaloty 1940 Kilka i od 404 bardziej intensywna niech to mógłbyś takimi niską dla pracowników że słyszę Słyszałam syrenę alarmową uciekają takiego małego Po lewo jest jakby na poziomie 7 Więc możemy pójść Kiedy wiedzieć że to są jeszcze Ale na pewno to co leży tutaj Może wszystkie A tam nawet jeszcze strażacki taki i to byśmy się rozdzieli Będzie biletu byśmy się rozdzielili jedno nie poszedł tatuaż A my tutaj będziemy to idziemy Przy budowli które zobaczymy raczej będzie w takim stanie jak to Kilku powodów Po pierwsze właśnie To miejsce Jesteś osobą bardzo wam A mimo tego że był bombardowane dziewczyny Produkcja trwała do 45 A po drugie no Nasi bracia Rosjanie jak tutaj weszli To Robili jedną wielką Akcje czyszczenia czegokolwiek Tylko możliwe Nie wycinali wszystko a to co tam leży okrągłe to Taki plan Dla jednej osoby To nawet widać Pszczeliny Dalekie to jest beton i zobaczcie że to było stworzone z różnych części to To było Oj tam na końcu jest skręcony Śruba Po prawo jest elektron No Czy możliwe że to co przed chwilą widzieliśmy to był właśnie jakieś część elektrowni na które mogą Albo może ten zbiorniki z paliwem do agregatów ja grab 1 ja grab 1 Jak mnie słyszysz Gitara słyszałam więc możemy się rozdzielać bez odbioru Jak to jest jak to się nazywa Tak to jest jak to się nazywa Elektrownia Znając życie to co zostało z tej elektrownie jest na wprost Mitsubishi raczej nie Te wszystkie betonowe elementy po drodze to już pewnie był Elementy starych Elementy właśnie taśmociągów silosów Czy po prostu zbiorniku właśnie na paliwo Czy węgiel cudzie Składniki ponieważ wszystkie takie strategiczne W tej fabryce Bombardowane o Hide Allroad właśnie idę do elewatora węglowe Czyli po prostu z samej góry pewnie węgla na dół kontakt bo go Trans Właśnie do samej elektrowni albo do pomieszczeń budynków i budowli gdzie został Na paliwo syntetyczne od dużą temperaturę oraz ciśnieniem takich tutaj techniczne Na górze coś mogło stać biorąc pod uwagę Różnice terenu I na przykład tak jak tutaj te podwyższenia Na to mogą być kanały paliwo Między innymi że ten aparat wrócił cały Muszę wam tutaj bardzo podziękować za to że nas cisnęli Dość moc Na Facebooku Instagram Żebyśmy w końcu pojechali zobaczyli tutaj właśnie tam fabrykę w Policach byliście i podeszła liście Bobo Nie było Było Wirtualna elektrownia Zobacz jakie to jest Oczywiście na stan Dramatyczny no Nie dość że zrobię Nie dość że historia zniszczyła swoje Sufity są porozbijane prawdopodobnie od nalotu Monika taka Każda jedna maszyna Cała dawno temu wywieziona stan Ale o co w ogóle chodzi z tą o co w ogóle chodzi z tą benzyną syntetyczną i czemu Tak bardzo Niemcy zależało na jej Pro I co Marian to zależy Zniszczenia tej fabryki Otóż po I Wojnie Światowej Niemcy mieli bardzo ograniczony dostęp do ropy naftowej Niemieccy naukowcy Otworzyli wytworzyli technologię produkcji Benzyny syntetycznej z węgla Oczywiście taka produkcja kosztowała z 7 ton węgla Nie pamiętam ile ale do produkcji iluś tam ton paliwa syntetycznego pokona było 7 ton węgla Tutaj tutaj właśnie na tym całym terenie była Produkcja tego paliwa syntetycznego która później była wykorzystywana przez fermach przez Bo ty tak naprawdę przedstawia Niemcy mogę interesu pragmatyczna Rose ale jeżeli ktoś prowadzi działa wojna nie ma za sobą To musisz kombi Ogólnie fabrykę paliwa syntetycznego to kupiło wiele istnień mianowicie niewolników Pracowali dni obozów koncentracyjnych których znajdowały się nieopodal 30 000 pracowników z 13000 najwięcej straciło życie więc zobaczcie w jaki Kto jest taki bardzo smutny widok bo kojarzę na Z obozami masz Druty Słupki po drutach kolczasty Trasa Grójec Wyszedłem na zewnątrz No bo widzicie że Za mną jest pracowali nie Grani Ale Pójdziemy sobie tam bo tam jest chyba ta kolejarz Stacja kolejowa coś Łukasz chce się dogadać Ale widzę że gubi zasięg elektrownia jest o tyle ciekawa że znajduje się na o Widać na niej ślady udziałem woje Nadzieję że Widzicie to na kamerze To jest nawet ślad po skończeniu bunkra prawdopodobnie właśnie Bombardowanie oknem wspominając 15 razy tam będziemy za chwilę zobaczymy co to jest ale Cześć Misia na ten dach tak naprawdę to wygląda tak jak my Oprzeć się I to wszystko by runęło jak domek Domino Czarna pozostałości po węglu Zostaną chyba na zawsze to widać tego skutecznie po prostu nie zniszczy Zaraz zobaczę co się nazywa jest tam leżeć w ogóle nie wiem czy to możecie do Kamera z tego Kątna więc pewnie możecie jak tam kawałek ściany lada moment runie Warto patrzeć pod nogi i nad głowę żeby mieć to na uwadze że jeśli przechodzisz pod W każdym momencie może ci to spać na łeb dziwne uczucie przechodzące po czymś takim Wydaje mi się że tutaj mogły iść kiedyś Tory kolejki Jeżeli tutaj była tasta Już widać że dość mocno No jestem ciekaw co jest w środku O tutaj jest rampa podjazd No to na bank tutaj W tym momencie stoi No to był po prostu Tutaj ta cała Cała stacja Iza Play Zbiorniki na benzynę cisną w tamtą stronę Ale tak jeszcze raz się tutaj o Twierdzę chyba że Rzeczywiście w tym miejscu był Na tym polu Tor kiedyś A teraz widzicie jest koło niebo nade mną Tutaj wszędzie była Naprawdę też trzeba uruchomić wyobraźnię żeby sobie wyobrazić duszności Maszyny zbiorniki na paliwo To dziś na ten węgiel z którego robiona typa paliwo syntetyczne przynajmniej Zobaczyliśmy jak wyglądają zeszyty elektrowni Czekaj jeszcze tam kawałek dalej zobaczę to agregaty które pokazywałam wam wcześniej Już powoli do chłopaków trzeba iść Zobaczcie i Stonehenge mamy kamienie Dookoła jeszcze taką obramowanie pośrodku nie wiem co czy wiadomo że stąd żebym się jej Tylko nie chcą się do tego przyznać coś na tym stało ale co ciężko mi powiedzieć Wysoki budynek no ale niestety nie Z parteru chociażby nawet na pierwsze piętro bo tutaj nigdzie nie masz schodów nie zostały ceny betonu Zbrojenie Metalowo beton betonowe zbrojenie ja jestem tą małą niebieską To są silosy wygląda jakby one były tam tak sobie myślę co by było gdyby Nie pozbierali stąd wszystkich mi No myślę że Na pewno takie że jeszcze nie pozbierali wszystkich minuta Szkoła to stadion w okolicy W Szczecinie chyba Wykopali jakieś pociski Tak teraz jest Bałtyku Trochę by Kijowa Stracić no Agata tamci Ale Z tej perspektywy nie wiem Jakieś Mam nadzieję że ta dziura Bardzo bardzo W środku powinna być taka metalowa czapa kiedyś Fryzjer Alfa benzyna magazynowanie Wbijamy Milik Zobaczcie jakie to jest Głębokie Kurka rur Tam jest wejście doślę Można przystąpić bez końca Za chwilę to zrobię Że mam pokazać perspektywy Jak to to jest głęboko Jaki tutaj ogromny był ten zbiory Zobaczcie na to To sobie rośnie No Na moje oko Nas 15 m w dół jest plus jeszcze to co było u góry tak To jest potworek na chwilę Podobno wszystkie są pozalewane I też włączył się a to chyba kanał ściekowy Tak to jest zamurowa To jest zasypanej gruz Niestety nic tu po Tutaj wszędzie na terenie tej elektrowni były Szerokie szerokie podzielna które Większości Zara Ale 71C miejsca odwiedzili w Potworowie którzy Schodzą poziomy poziomy w dół Odkryj Dziwne maszyny które były Zabezpieczone Ale nie wiadomo co czym one były wiadomo tylko że te miejsca są zalane No i co w tym macie niedostępne Afganistan transformator Zobaczcie tutaj właśnie te miejsca na okablowanie Oczywiście są po świętach I tam jest musiał otrzymać naprawdę potężne uderzenie Zobacz jak ten cały beton jest Dobrze Krysia Ale zobacz jaka cała siła Odniosła to wszystko tutaj z tej strony Tak samo Ta ściana jest wykryta w tej Naprawdę bardzo mocne uderzenie tutaj proszę No jak tylko tam dojdę to jest jeszcze coś jednego Zobaczcie czy są Tabelki A to jest taki drugi zbiornik Czy nie był tylko Właśnie Zresztą ma tam w oddali Chyba wyburzono W tym miejscu Ale weźmy sobie Wygląda to jakby ona Połączone takim Pomoc No no Nie przeskoczyć a widzę że są Powyciągane te Druty których Drabinkę więc Wbijamy do środka tomczyka No jest Jakie to jest Urbeks History Megace I tutaj bardzo ładnie Znowu Medkon technologie budowania Po którym zresztą tutaj A teraz Aha takie urbeks nic nie robiłem Ładna pogoda nam się tutaj przytrafiła powiem wam Częste Kręcimy urbeksy to na ładną pogodę Fajnie sobie Pole Starym kilo Zbiory Nawiązania Produkty nie Spoko Może jak się wam spodoba tanasza To wypraw Czerpie chłopaki Jak można Ni stąd Żyję Plac do jakiejś dziury więc pewnie się bo jeszcze nie wiedzieć Potrzebuję pomocy Ale ktoś musi Nic nie robi Ktoś musiał Żeby ktoś Mogliby Jak zrobić Wygodnie się leży fajnie tutaj Aniele Który masz na miniaturkę Nie no przesąd I to Nasza Wyprawa po opuszczonej fabryce syntetycznego paliwa Zniszczone rozległe ale ma na tyle ciekawą historię że warto było je zobaczyć a dzisiaj wam bardzo dziękujemy pa Subskrypcji naszej książce No i Do zobaczenia na następnej Cześć Rozwiń