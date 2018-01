Policja zatrzymała pijanego instruktora. Uczył 5-latka jazdy na nartach

Policjanci z Bielska-Białej zatrzymali 30-letniego instruktora. Mężczyzna uczył 5-latka jeździć na nartach na stoku w Szczyrku. Badanie alkomatem wykazało, że zatrzymany miał w organizmie ponad 3,6 promila alkoholu.

Z relacji świadków wynika, że instruktor w czasie zjazdu na stoku w Szczyrku wyrzucał do lasu puste butelki. Za nim jechał mały kursant. Zachowanie mężczyzny wzbudziło podejrzenie innych narciarzy, którzy postanowili zareagować. Po uwadze jednej z kobiet, mężczyzna zaczął uciekać.

W pościg za pijanym mężczyzną ruszył snowboardzista. Ujął instruktora i przekazał go w ręce policji. Badanie alkomatem wykazało, że sprawca miał w organizmie ponad 3,6 promila alkoholu. Podczas interwencji zachowywał się agresywnie i wulgarnie, jednak funkcjonariusze szybko go obezwładnili. Mężczyzna trafił do izby wytrzeźwień.