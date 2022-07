Polka na Teneryfie. Hiszpańską plażę porównuje do Władysławowa

Teneryfa to idealny kierunek na urlop o każdej porze roku. O tym, co koniecznie należy zobaczyć na tej hiszpańskiej wyspie, mówiła w programie WP "Newsroom" Magdalena Ceglarska, która mieszka na miejscu. - Jeżeli szukamy turystyki masowej, gwaru, ruchu, takiego powiedzmy Władysławowa, to polecam wypoczynek na Las Americas - opowiadała Polka. Przyznała też, że wulkan Teide to miejsce obowiązkowe dla miłośników zwiedzania.

