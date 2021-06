Polska zyska nowe terytorium. Wszystko dzięki tej wyspie

Podczas przekopu Mierzei Wiślanej powstaje nowy kawałek Polski. Mowa o Wyspie Estyjskiej, która jest budowana na Zalewie Wiślanym. Jej powierzchnia będzie mieć ponad 180 hektarów. Zmieściłyby się tu aż cztery Watykany. - Kształt finalnie to będzie taka elipsa dwa kilometry na kilometr - mówi Mariusz Sasin, zastępca dyrektora kontraktu ds. budowy wyspy z NDI. - Jest to wyspa dostosowana tylko i wyłącznie do potrzeb przyrody - zauważa Andrzej Małkiewicz z Urzędu Morskiego w Gdyni. Ile będzie kosztowała i po co jest budowana? O tym wszystkich w materiale Klaudiusza Michalca.

