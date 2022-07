- Przechodząc przez centrum miasta mam wrażenie, że co najmniej 50 proc. turystów to są Polacy - mówił w programie WP "Newsroom" mł. asp. Kamil Gosk, który w wakacje pełni służbę w chorwackim Trogirze. Jak opowiadał, to już jego czwarty sezon w tym kraju. Przyznał, że ma same dobre doświadczenia, a przy okazji uczy się języka.

