Polskie miasto docenione. Walczy o prestiżowy tytuł European Best Destination

European Best Destination to prestiżowy plebiscyt, który co roku tworzy listę najlepszych — pod względem podróżniczym — europejskich miast. W tym roku Polacy mogą być dumni, ponieważ nasza stolica znalazła się w gronie 20 miast walczących o zwycięstwo w konkursie. Głosowanie potrwa do 10 lutego.