Polskie wioski św. Mikołaja. Moc atrakcji przez cały grudzień

Turyści indywidualni mogą zwiedzać wioskę św. Mikołaja w Bałtowie od poniedziałku do piątku od godz. 14 do godz. 18, a w soboty i niedziele od godz. 11 do godz.19. 6 grudnia atrakcja będzie czynna od godz. 14 do godz. 19.