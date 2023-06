Polskie wybrzeże przyciąga turystów nawet z zagranicy

Malowniczo położone Mielno coraz częściej przyciąga turystów nie tylko z Polski, ale i zagranicy. - Niemcy, a nawet Czesi do nas zaczynają przyjeżdżać - mówiła w programie "Newsroom WP" Olga Roszak-Pezała, burmistrz miasta. - Uruchomienie tras szybkiego ruchu powoduje, że łatwość dostępu nad polskie morze przyciąga gości z odleglejszych kierunków. Jak dodała, ważne jest uruchomienie trasy S11, która docelowo ma łączyć kurorty środkowego wybrzeża Bałtyku z m.in.Poznaniem czy Górnośląskim Okręgiem Przemysłowym. - Według naszych badań goście z tych terenów stanowią najliczniejsza grupę odwiedzających, a to jeszcze by ich przybliżyło - dodała pani burmistrz.

