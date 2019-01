Ponad 13,5 mln Polaków wybiera się w tym roku na ferie

Mondial Assistance opublikował wyniki badania dotyczącego planów Polaków na ferie. Wśród osób, które decydują się na taki wyjazd ponad 2 mln (15 proc.) wyjedzie za granicę, a ponad 11,4 mln (85 proc.) pozostanie w Polsce.

"W tegorocznym sezonie ferii zimowych Polacy najczęściej deklarują wyjazd na 6-7 dni (39 proc.), na 3-5 dni (29 proc.) a na 8-10 dni co piąty badany planujący wyjazd. Dłuższy wyjazd planują osoby wybierające się za granicę. Podróż czterech na dziesięciu badanych trwać będzie 8-10 dni, co czwarty wyjedzie na 6-7 dni, a 15 proc. osób spędzi nawet 2 tygodnie poza Polską. Przeciętnie Polacy planują wydać na wyjazd zimowy 1-1,5 tysiąca złotych na osobę. Wydatki te różnią się w zależności od kierunku wyjazdu. Na podróż zagraniczną Polacy wydadzą przeciętnie 2-3 tysiące zł." – wyniki badania komentuje Tomasz Frączek, prezes Mondial Assistance.

"Warto dodać, że rok rocznie do Niemiec jeździ wielu Polaków. Sytuacja ta jest spowodowana głównie wyjazdami do rodziny. Wśród osób zamierzających zorganizować swój wypoczynek w kraju 80 proc. badanych chce wyjechać w góry, 12 proc. nad morze, a 4 proc. wybiera się do innego miasta. Najpopularniejsze formy aktywności to piesze wycieczki/wędrówki (ponad 47 proc.), zwiedzanie, wycieczki (ponad 46 proc.) oraz narty, snowboard (ponad 45 proc.)" – dodaje Tomasz Frączek.