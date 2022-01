Postawiła wszystko na jedną kartę. Polka o trudnej drodze do Nowego Jorku

Nowy Jork to marzenie niejednego podróżnika. A gdyby tak przenieść się tam na stałe? Okazuje się, że to wcale nie jest takie proste. Magda Żelazowska, autorka książki "Nowy Jork. Opowieści o mieście" zdradza, jak wyglądała jej droga do jednego z najbardziej pożądanych miast świata. Polka zdradza, co było dla niej najtrudniejsze podczas przeprowadzki z mężem i małym dzieckiem. Kłopoty z mieszkaniem, hałas, brud na ulicach, brak pralki, karaluchy, a może reakcja bliskich na jej zwariowany pomysł? – Pomyślałam "teraz albo nigdy" – mówi Magda w rozmowie z Moniką Sikorską z WP Turystyka.