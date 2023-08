Pożary zniszczyły ich wakacje. Mogą liczyć na rekompensatę

Przez pożary, które nawiedziły Rodos w lipcu, tysiące turystów musiało zostać ewakuowanych z wyspy, co zrujnowało ich wymarzone wakacje. Grecki rząd zaoferował jednak możliwość spędzenia bezpłatnego tygodnia na Rodos wiosną lub jesienią przyszłego roku wszystkim tym, którzy uciekli z wyspy. - Grecy mają nadzieję, że to przyczyni się do jeszcze większego rozwoju sektora turystycznego w ich kraju - mówiła w programie "Newsroom WP" dziennikarka Wirtualnej Polski.

