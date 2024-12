Pracuje jako elf u boku św. Mikołaja. "To jest marzenie"

W wiosce w Rovaniemi pracuje nawet do 500 elfów. O tym, jak wygląda praca u boku św. Mikołaja, porozmawiała z Auli, elfem z poczty głównej, nasza dziennikarka, Monika Sikorska. - Chodzimy do szkoły elfów, gdzie uczymy się potrzebnych rzeczy. Trzeba być uprzejmym. Oczywiście wszyscy ludzie są uprzejmi, ale elfy mają trochę cieplejsze serca - przyznała rozmówczyni. - Nasza praca jest jak marzenie. Ludzie są zawsze radośni, uśmiechają się i nawet jeśli wpadniesz do nas tylko na jeden dzień, to znów poczujesz się jak dziecko. Wszystko idzie płynnie i gładko. Tworzymy świąteczny klimat, w którym wszyscy się świetnie czują - podsumowała Auli.

