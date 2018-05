Prognoza pogody na dziś - 25 maja. Uwaga na burze i grad!

Piątkowy poranek przywita nas pogodną i ciepłą aurą. W ciągu dnia nad Polskę napłyną jednak chmury, z których spadnie deszcz, a nawet grad. IMGW ostrzega przed burzami w ośmiu województwach.

Najcieplej będzie na Ziemi Lubuskiej (26 st. C), Dolnym Śląsku oraz na Kujawach (po 25 st. C). Najchłodniejsza aura będzie natomiast panować na Podhalu, gdzie termometry wskażą 20 st. C.