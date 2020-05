WP Turystyka Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wakacje.pl

Najnowsze Popularne Przejdź na Wakacje.pl Nocowanie.pl Plaże Wyspy Egzotyka W Podróży Miasta Weekend Poza miastem Z dziećmi Aktywnie Porady Ludzie Wideo Zobacz inne Najnowsze Popularne Materiał partnera wczoraj (13:14) Projekty domów inspirowane światem Współczesna architektura idzie w stronę coraz odważniejszych rozwiązań, które doskonale łączą funkcjonalność z zachwycającym wyglądem. Śmiało można powiedzieć, że nowoczesne projekty domów często przypominają bardziej dzieła sztuki aniżeli zwykłe budynki. Nierzadko dostrzec można w nich inspirację podróżami i kulturą innych państw czy regionów. Widoczna jest także otwartość - nie tylko na domowników, ale i otoczenie. Projekty domów zdecydowanie są inspirowane światem. Poniżej znajdziesz przykłady stylów, z których czerpią garściami. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie (materiały partnera) Partnerem materiału jest Extradom Projekty domów w stylu skandynawskim O stylu skandynawskim słyszał na pewno już każdy. Wiele mówi się o nim zwłaszcza w kontekście aranżacji wnętrz. W praktyce jednak stylistyka skandynawska odnosi się do całości budynku - także tego, jak prezentuje się na zewnątrz. Budynki tego rodzaju są zazwyczaj jasne i chętnie bazują na naturalnych materiałach, do których zaliczyć można przede wszystkim drewno oraz kamień. W kolorystyce dominuje zaś biel oraz szarość. Jeśli nie chcemy decydować się na zimne barwy, to dobrym rozwiązaniem okaże się także beż, który uważany jest za kolor o ciepłym charakterze. Gotowe projekty domów w stylu skandynawskim w dużej mierze opierają się na wprowadzeniu do wnętrza maksymalnej ilości światła dziennego. W związku z tym, że w krajach skandynawskich na słońce nie zawsze można liczyć, w pomieszczeniach gra się kolorem, ale i dodatkami. Znaczenie ma jednak przede wszystkim minimalizm. To on pozwala zachować ład i nadaje wrażenia przestronności. Jak się okazuje, nie tylko Szwedzi czy Norwegowie dobrze czują się w takich domach. Polacy także doskonale odnajdują się w domach w stylu skandynawskim. Domy w stylu francuskim - szyk i luksus Styl francuski, jak łatwo się domyślić, kojarzony jest głównie z luksusem i wyrafinowaniem. Nie inaczej jest w przypadku domów zaprojektowanych w tej stylistyce. Co je wyróżnia? Z zewnątrz przypominają wytworne rezydencje bądź pałacyki. Elewacja zawsze jest w kolorze białym, które w tym przypadku nie lubi towarzystwa zbyt wielu innych odcieni. Przeważnie toleruje jedynie szarość i czerń. Cechuje je także charakterystyczny układ pomieszczeń - największy jest oczywiście salon, który zazwyczaj płynnie przechodzi w jadalnię. Bardzo często salon ozdabia także biblioteczka. Domy w stylu francuskim mogą przybierać także nieco inną formę, która typowa jest dla Prowansji. Projekty domów w stylu prowansalskim można uznać za znacznie bardziej romantyczne. Odwołują się do sielskiego klimatu i nawiązują do krajobrazu wsi. Będą zatem mniej wytworne, ale za to pełne ciepła. Króluje to odcień piaskowy, lawenda, a także błękit. Zapomnieć można za to o ciemnych barwach, całość prezentować ma się nie tylko efektownie, ale przede wszystkim pogodnie. Dom często ozdabiają drewniane elementy pomalowane na biało. Zabraknąć nie może także dużej werandy.

