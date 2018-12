Przed wejściem do basenu należy się dokładnie umyć. Powodów jest kilka

Przed wejściem na basen można znaleźć komunikat zalecający dokładne umycie ciała. Chodzi oczywiście o kwestie higieniczne. Okazuje się również, że należy wziąć prysznic ze względu na związki chemiczne zwane chloraminami, które uwalniają się w momencie połączenia chloru np. z potem i moczem.

Zapach chloru podczas kąpieli traktowany jest zazwyczaj przez turystów jako znak, że basen jest czysty. Nic bardziej mylnego. Okazuje się, że najbardziej intensywnie pachnie właśnie zanieczyszczona woda . Brytyjski "The Sun" tłumaczy, że chlor działa poprzez uwalnianie dwóch substancji, które mają za zadanie niszczyć zarazki w wodzie. Chodzi o kwas podchlorawy (stosuje się go masowo przy wybielaniu i odbarwiania tkanin) i jon podchlorynowy.

Zapach, który czujemy najmocniej, nie jest do końca spowodowany przez samą obecność chloru w wodzie, a związki chemiczne zwanymi chloraminami, które się w nim znajdują. Uwalniają się one w momencie, gdy chlor łączy się z np. moczem i potem. Nieprzypadkowo więc przed wieloma pływalniami znajdziemy komunikat zalecający dokładne umycie ciała przed wejściem do wody. Więc jak się okazuje, nie chodzi tylko o kwestie higieniczne, ale też zminimalizowanie przykrej woni.