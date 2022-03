"Przez Atlantyk" hitem? Takiego programu jeszcze nie było

"Przez Atlantyk" - w 12 osób na jednej łodzi

Rejs trwał kilka tygodni. Warto podkreślić, że w trakcie wyprawy łódź nie zawijała do portu. Uczestnicy, by dotrzeć do celu, musieli nauczyć się nie tylko ze sobą współpracować, ale również dobrze poznać podstawy żeglugi. W podróż wyruszyli z hiszpańskiej Gran Canarii, a zakończyła się ona u wybrzeży Gwadelupy.