KresyŚwiata: Przyszedł do studia w dresie z Korei Północnej. Dziennikarz był w szoku

Udowadniasz że może Z Korei Północnej można wrócić się z takimi rzeczami W takim dresem chociażby który masz Takie tutaj mamy właśnie Północna Korea Dres Narodowy można wypowiedzieć Sportowców jako na olimpiadę wysyłają zawodnik Bo wysyłają Na różne Sportowe na To mniej więcej wygląda właśnie w ten sposób no może z tyłu mają po prostu jeszcze nazwisk Pisane to jakiś numer ale mnie Tak wyglądasz na północ od męski zegar Oj to jest ty co to jest marka DS Mail BP Off Cleo i to jest Jedyny model zegarka który widziałem Sprzedaży mówię o północnokoreańskich zegarkach jest więcej ale tylko ten Nie widziałem w supermarkecie to jeszcze 1 zł Co można Kupić chociażby dress zegarek Turyści mogą to znalazłem Oczywiście że mogę No są pewne Ograniczenia zazwyczaj turyści płacą Fałdowa lutym Czy dolarami eu Szczecińskie milionami Kosztuje około 40 $ 45 $ Do którego sklepu się pójdzie I Powiem ci że jak każdy kto do niego odkupić Naprawdę Jest hitem bardzo dużo osób się mnie pyta czy mogę im sprowadzić Czy mogę No ja go nie odsprzedam bo Super I nie mam zamiaru się go Ale no tak no niestety tylko w pionie