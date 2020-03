Przywitaj wiosnę w Czarnym Potoku w Beskidach

Hotel Czarny Potok Resort & SPA otaczają lasy, położony jest nad wartkim górskim strumykiem, Czarnym Potokiem, z okien roztacza się widok na łagodne stoki Jaworzyny Krynickiej. Wiosną Beskidy, pokryte dywanami z krokusów, mają szczególny odcień soczystej, żywej zieleni, jakiego nie ma nigdzie indziej. Warto tu spędzić długi Wielkanocny weekend albo przyjechać na majówkę.

„Wiosna, wiosna, wiosna ach to ty…”, przypominają się słowa Marka Grechuty. Zasmakujmy jej w tym uroczym, zapraszającym do wypoczynku luksusowym resorcie hotelowym. Dlaczego właśnie tu?

Wieczór, podczas obiadokolacji w Chacie Góralskiej, uatrakcyjni występ kapeli góralskiej Hyrni, a uroczyste śniadanie i kolacja Wielkanocna, i śniadanie z daniami tradycyjnej kuchni polskiej w Lany Poniedziałek, odbędą się z muzyką na żywo. Dodatkowo Prosecco z delikatnych owoców skąpanych w weneckim słońcu serwowane do śniadania, białe i czerwone wino oraz piwo - do obiadokolacji są w cenie noclegu. Tradycyjnie, smacznie, elegancko…, wiadomo: żal będzie odjeżdżać. Nawet przekąska na drogę i maskotka na pamiątkę dla małego gościa nie osłodzi pożegnania z Czarnym Potokiem. Ale to nie ostatnia okazja by jeszcze w tym roku skorzystać ze specjalnej oferty z rabatem. Zaraz po Świętach jest majówka.