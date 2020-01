WP Turystyka Poczta WP Pilot Program TV Menu Wakacje.pl

Najnowsze Popularne Wakacje.pl Nocowanie.pl Plaże Wyspy Egzotyka W Podróży Miasta Weekend Poza miastem Z dziećmi Aktywnie Porady Ludzie Wideo Zobacz inne Najnowsze Popularne Materiał Partnera qatar airways + 2 linie lotniczeloty 1 godzinę temu Qatar Airways wita milionowego pasażera na lotnisku w Warszawie W miniony piątek, wielokrotnie nagradzana linia lotnicza Qatar Airways wraz z Lotniskiem Chopina świętowała przewóz milionowego pasażera na trasie Warszawa – Doha. Na honorowego pasażera czekała na lotnisku nagroda niespodzianka. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie (Materiały prasowe) Pani Joanna Koczan podróżująca 10 stycznia z Warszawy na Malediwy przez Dohę została uroczyście powitana na lotnisku przez reprezentatów linii lotniczej. Wraz z gratulacjami pasażerka otrzymała niespodziankę – dwa bilety lotnicze do Dohy, stolicy Kataru. Reszta pasażerów lecąca tym samym rejsem z Warszawy do Dohy została poczęstowana słodkim upominkiem specjalnie przygotowanym na tę okazję. Martin Zdarek, Dyrektor Qatar Airways na Kraje Europy Środkowo Wschodniej powiedział - W imieniu Qatar Airways jesteśmy dumni gościć milionowego pasażera na trasie Warszawa-Doha. Przez siedem lat operacji Qatar Airways z Warszawy ciągle zwiększamy naszą ofertę dla pasażerów na rynku polskim oferując coraz więcej połączeń oraz większe i wygodniejsze samoloty na tej trasie. Jesteśmy cały czas zobowiązani, aby zawsze dostarczać najwyższą jakość obsługi naszym pasażerom odwiedzających wszystkie nasze destynacje. Aktualnie Qatar Airways oferuje trzy loty dziennie z Warszawy do Dohy: w poniedziałek, środę oraz piątek, a w resztę dni tygodnia wyloty odbywają się dwa razy dziennie. Wszystkie rejsy obsługiwane są przez nowoczesne, szerokokadłubowe samoloty Boeing B787 oraz Airbus A350. Linia lotnicza posiada nowoczesną flotę ponad 250 samolotów, które obsługują przeszło 160 destynacji na całym świecie przez nowoczesne lotnisko Hamad International w Doha. Qatar Airways ciągle powiększają swoją siatkę połączeń, ostatnio linie świętowały otwarcie rejsów do Rabatu w Maroko, Izmiru w Turcji, Malty, Davao na Filipinach, Lizbony w Portugalii oraz Mogadiszu w Somalii. W październiku linia lotnicza witała pierwszych pasażerów na nowej trasie do Langkawi w Malezji, a w grudniu do Gabarone w Bostwanie.

Najnowsze trasy połączeń zostaną ogłoszone w 2020 roku, już wiadomo że jedną z nich będzie miasto Osaka w Japonii. Qatar Airways świętują 20 lat swojej działalności pod hasłem Going Places Together wraz z podróżnymi z ponad 160 lokalizacji turystycznych i biznesowych dookoła świata. Najszybciej rozwijające się linie lotnicze na świecie dodały do swojej siatki połączeń nowe, ekscytujące kierunki Rabat w Maroko, Izmir w Turcji, Maltę, Davao na Filipinach, Lizbonę w Portugalii oraz Mogadisz w Somalii. Te kierunki oraz wiele innych można odwiedzić na pokładach ponad 250 samolotów z nowoczesnej floty przewoźnika. Wielokrotnie nagradzane linie lotnicze zostały uhonorowane w kategoriach Najlepsza Klasa Biznes, Najlepsza Linia Lotnicza na Bliskim Wschodzie, Najlepszy Salon Biznesowy dla Klasy Pierwszej oraz Najlepszy fotel w Klasie Biznes za Qsuite, nowatorskie rozwiązanie w klasie biznes, podczas prestiżowej ceremonii 2018 World Airline Awards, organizowanej przez międzynarodową organizację transportu lotniczego Skytrax. Qsuite, opatentowany produkt Qatar Airways, oferuje rozwiązania klasy pierwszej w kabinie klasy biznes. Qsuite wyposażono w pierwsze na świecie podwójne łóżko w klasie biznes, jak również w zapewniające prywatność panele, które przesuwają się, umożliwiając pasażerom na sąsiadujących ze sobą fotelach stworzenie własnej prywatnej przestrzeni. Jest to pierwsze tego typu rozwiązaniem w branży. Qatar Airways był pierwszym przewoźnikiem z Zatoki Perskiej, który przystąpił do sojuszu oneworld, umożliwiając swoim pasażerom dostęp do ponad 1000 portów lotniczych w ponad 150 krajach oraz 14 250 rejsów dziennie. Oryx One, system rozrywki na pokładzie samolotów Qatar Airways, oferuje pasażerom prawie 4000 pozycji spośród najnowszych filmów kinowych, seriali, muzyki, gier i wielu innych. Pasażerowie linii Qatar Airways podróżujący na pokładach samolotów B787, B777, A350, A380, A319 i wybranych samolotów A320 i A330 mogą również komunikować się z przyjaciółmi i rodziną korzystając z wielokrotnie nagradzanych usług Wi-Fi i GSM na pokładzie samolotu. Linie Qatar Airways z dumą wspierają szereg interesujących międzynarodowych i lokalnych inicjatyw poświęconych rozwijaniu globalnej społeczności, na rzecz której działają. Qatar Airways, oficjalny partner FIFA, jest oficjalnym sponsorem wielu wydarzeń sportowych na najwyższym poziomie, w tym Mistrzostw Świata FIFA 2018 i 2022, tym samym uznając wartość sportu jako środka zbliżającego ludzi do siebie, co znajduje odzwierciedlenie w przesłaniu marki - Going Places Together.