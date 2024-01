Włoskie Livigno od lat uwielbiane jest przez Polaków. Co roku odwiedza je aż ok. 200 tys. turystów z naszego kraju. O zaletach prawdziwego raju dla fanów zimowego szaleństwa mówiła w programie "Newsroom WP" Basia Żelazko, dziennikarka Wirtualnej Polski. - Śniegu jest tam po same uszy i to od początku listopada. Warunki są fenomenalne. Co najważniejsze, tu zawsze jest słońce - przyznała dziennikarka.

Rozwiń