Rekordowa liczba Polaków na Malcie. "Będzie więcej lotów"

Malta to kierunek, który Polacy pokochali z wielu powodów. Piękne plaże, zabytki i tanie bilety - to czynniki, które sprawiają, że nasi rodacy latają tam naprawdę chętnie. - Polski rynek stał się ważnym obszarem dla turystyki Malty z każdym rokiem odnotowując stały wzrost liczby turystów - mówi Clayton Bartolo, minister turystyki Malty, z którym udało nam się porozmawiać w trakcie otwarcia regionalnego biura Maltańskiej Organizacji Turystycznej w Warszawie. - Prognozuje się, że do końca obecnego roku liczba polskich turystów, którzy zdecydują się odwiedzić nasz kraj, będzie bliska 135 tys. To wzrost o prawie 30 proc. w stosunku do rekordowego 2019 r.