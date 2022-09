Rozmawia z Polakami z całego świata. "Zadaję wszystkim jedno pytanie"

Monika Sikorska, dziennikarka Wirtualnej Polski opowiadała w programie "Newsroom WP” o nowym formacie realizowanym przez serwis WP Turystyka. Gościni programu zdradziła kulisy cyklu "Halo Polacy", w którym rozmawia z Polakami przebywającymi w różnych zakątkach świata. - To, co odróżnia ten program od innych formatów, to to, że niezależnie od tego, gdzie moi goście się znajdują, zawsze zadaję im to samo pytanie. Na jakie ślady polskości natrafili będąc za granicą? Oraz co dla nich znaczy być Polakiem w świecie, w odrębnych kulturach i na różnych szerokościach geograficznych - opowiadała Monika. Gdzie zabierze nas w pierwszych odcinkach swojego programu? Tego dowiemy się już niebawem.

Rozwiń